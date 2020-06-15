15 Haziran 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Kobe Bryant'ın eşinden flaş hamle! Vanessa Bryant Kobe ve Gigi'nin hayran sayfalarını neden engelledi?

Kobe Bryant'ın eşinden flaş hamle!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

LA Lakers'ın efsane basketbolcusu geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada Kobe Bryant ile birlikte kızı Gigi de hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan flaş bir hamle geldi. , eşinin ve çocuğunun fan sayfalarını engelledi. Peki, Vanessa Bryant Kobe ve Gigi'nin hayran sayfalarını neden engelledi?

'in hayatını yeni kaybeden efsanesi 'ın eşi , 'da hayran hesaplarini neden engellediğini açıkladı.

Vanessa Bryant, "Gösterdiğiniz tüm sevgi için çok teşekkürler. Natalia ve ben maalesef hayran sayfalarını engellemek zorunda kaldık, çünkü çevrimiçi olduğumuzda ve keşif sayfalarımızın her karesinin altında sevgili Gigi ve Kobe'nin resimlerini sürekli görmek gerçekten zor hale gelmiş durumda. Hayran sayfalarının engellenmesi, algoritmanın değiştirilmesine yardımcı oldu. Hepinizi seviyoruz ama bunu sevginizi takdir etmediğimiz için değil, kendi şifamız için yapmak zorunda olduğumuzu lütfen anlayın. Öpücükler." ifadelerini kullandı.

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