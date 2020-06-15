Kobe Bryant'ın eşinden flaş hamle! Vanessa Bryant Kobe ve Gigi'nin hayran sayfalarını neden engelledi?
LA Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada Kobe Bryant ile birlikte kızı Gigi de hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan flaş bir hamle geldi. Vanessa Bryant, eşinin ve çocuğunun fan sayfalarını engelledi. Peki, Vanessa Bryant Kobe ve Gigi'nin hayran sayfalarını neden engelledi?
Los Angeles Lakers'in hayatını yeni kaybeden efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Instagram'da hayran hesaplarini neden engellediğini açıkladı.
Vanessa Bryant, "Gösterdiğiniz tüm sevgi için çok teşekkürler. Natalia ve ben maalesef hayran sayfalarını engellemek zorunda kaldık, çünkü çevrimiçi olduğumuzda ve keşif sayfalarımızın her karesinin altında sevgili Gigi ve Kobe'nin resimlerini sürekli görmek gerçekten zor hale gelmiş durumda. Hayran sayfalarının engellenmesi, algoritmanın değiştirilmesine yardımcı oldu. Hepinizi seviyoruz ama bunu sevginizi takdir etmediğimiz için değil, kendi şifamız için yapmak zorunda olduğumuzu lütfen anlayın. Öpücükler." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı