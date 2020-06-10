Galatasaraylı eski futbolcu Talat Özkarslı hayatını kaybetti
Galatasaray'ın efsane futbolcusu, Gaziantepspor ve Göztepe gibi takımlarda forma giymiş Talat Özkarslı 82 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp, Özkarslı için taziye mesajı yayınladı.
Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlarda yıllarca forma giyen 82 yaşındaki Talat Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.
Talat Özkarslı, futbol hayatına Gaziantep Şehreküstüspor'da başladıktan sonra sırasıyla Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor formaları giydi. Oynadığı takımlarda 'Koçero' lakabıyla bilenen Talat Özkarslı, 1961 yılında transfer olduğu Galatasaray'da yıllarca orta saha mevkisinde görev yaparak, 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayıp, unutulmazlar arasına girdi.
Milli takım formasını da ikisi kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların yayınladığı taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan efsane isimlerimizden Talat Özkarslı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."
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