11 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Mert Çetin iddiaları devam ediyor

Mert Çetin iddiaları devam ediyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Galatasaray savunmaya takviye yapmayı planlarken Roma forması giyen ile ilgili haberler de gelmeye devam ediyor.

Galatasaray savunmaya takviye yapmayı planlarken Roma forması giyen ile ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre Cimbom, Mert Çetin'i kiralamak istiyor. Devre arasında da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunmayı sürdürdüğü belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu, Roma'ya transfer olmadan önce 'nde forma giyiyordu
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