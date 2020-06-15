15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

İtalyanlar duyurdu! Fatih Terim'in hedefi Türk asıllı 'Yeni Ronaldo' Alpaslan Tahsin

İtalyanlar duyurdu! Terim'in hedefi Türk asıllı 'Yeni Ronaldo'
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2020

Kariyerini Yunan temsilcisi PAOK'ta devam ettiren 16 yaşındaki Türk oyuncu Alpaslan Tahsin'in Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. İtalyan basını, genç oyuncu için 'Yeni Ronaldo' benzetmesi yaptı.

PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin için İtalya basını 'Yeni Ronaldo' yorumunu yaptı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin'in Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edildi.

İtalyan Sportpress24'ün haberine göre PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı İtalyanlar 'Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde , Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin bilgi topladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü. Öte yandan genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da La Liga'da forma giymek olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ı doğruladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor G.Saray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor
Galatasaray'ı doğruladı! Yönetici ile görüştüm Galatasaray'ı doğruladı! "Yönetici ile görüştüm"
Mağlup olmak kaçınılmazdı "Mağlup olmak kaçınılmazdı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör