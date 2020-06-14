Omar Elabdelloui elden gidiyor

Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdelloui, Galatasaray ile anılırken Yunanistan'dan farklı yönde bir haber geldi.

Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdelloui, Galatasaray ile anılırken Yunanistan'dan farklı yönde bir haber geldi. SporTime, Norveçli başarılı sağ bekin, Olympiakos ile sözleşme yenilemeye yakın olduğunu yazdı. Oyuncunun "Kalmak istiyorum ama görüştüğüm başka görüştüğüm takımlar da var tabii ki... Durum yakında netleştir" diye konuştu.

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