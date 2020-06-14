14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Omar Elabdelloui elden gidiyor

Elden gidiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdelloui, Galatasaray ile anılırken Yunanistan'dan farklı yönde bir haber geldi.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdelloui, Galatasaray ile anılırken Yunanistan'dan farklı yönde bir haber geldi. SporTime, Norveçli başarılı sağ bekin, Olympiakos ile sözleşme yenilemeye yakın olduğunu yazdı. Oyuncunun "Kalmak istiyorum ama görüştüğüm başka görüştüğüm takımlar da var tabii ki... Durum yakında netleştir" diye konuştu.

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