13 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Dünya yıldızı için transferde karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya yıldızının transferinde karşı karşıya geldi. İşte o isim ve transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 17:11
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Dünya yıldızı için transferde karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde büyük oynuyor... İstanbul'un iki devi de, yazın taraftarını memnun edecek isim için girişimlere başladı...

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Dünya yıldızı için transferde karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalyan medyası konu ile ilgili aktardığı haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferi bedava bitirebileceğini ifade etti.

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Dünya yıldızı için transferde karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kazandığı kupalarla ve attığı gollerle ünlenen yıldız ismin İstanbul'a transferi artık çok daha olağan...

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Dünya yıldızı için transferde karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kulübüyle yaşadığı problemlerden dolayı ayrılmayı kafasına takan golcü futbolcunun bir sonraki durağı Fenerbahçe veya Galatasaray olabilir...

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Dünya yıldızı için transferde karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fotomaç'ın dış basından aktardığı haber şu şekilde:

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