5 futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da kart sınırındaki Seri, Feghouli, Donk, Mariano ve Adem Büyük, Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'da Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Seri, Feghouli, Donk, Mariano ve Adem Büyük, Rize karşısında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde görev yapamayacak.
MARCAO FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Luyindama da lisans çıkarılmaması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. İki önemli futbolcunun yokluğunda Fatih Terim'in stoper ikilisinde Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık'a forma bekleniyor.
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