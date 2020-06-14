14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

5 futbolcu ceza sınırında

5 futbolcu ceza sınırında
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

Galatasaray'da kart sınırındaki Seri, Feghouli, Donk, Mariano ve , Rizespor maçında görmeleri halinde gelecek haftaki Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da mücadelesi öncesinde 5 futbolcu cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Seri, Feghouli, Donk, Mariano ve , Rize karşısında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde görev yapamayacak.

MARCAO FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Luyindama da lisans çıkarılmaması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. İki önemli futbolcunun yokluğunda 'in stoper ikilisinde Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık'a forma bekleniyor.

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