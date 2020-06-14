14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Luyindama’ya 15 milyon Euro

Luyindama’ya 15 milyon Euro
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinin Christian Luyindama için ilgisi sürüyor. Kongolu futbolcuyu transfer etmek isteyen Aston Villa'nın 26 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinin Christian Luyindama için ilgisi sürüyor. Kongolu futbolcuyu transfer etmek isteyen Aston Villa'nın 26 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde kiraladığı, sezon başında ise bonservisini aldığı Luyindama için 15 milyon euro'luk resmi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gitmesine izin vereceği öğrenildi.

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