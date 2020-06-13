13 Haziran 2020, Cumartesi

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var

Süper Lig'in yeniden başlamasıyla bir yandan hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, öbür yandan gelecek sezonun kadrosunu planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Aslan, 3 ismi gündemine alırken bunlardan birisi dünya yıldızı! İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 14:33
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var

Gelecek sezon kadrosunda büyük değişikliğe gitmeye hazırlanan G.Saray ile ilgili ortaya atılan iddialar taraftarları heyecanlandırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var

Sarı kırmızılıların savunma, orta saha ve hücuma yapacağı takviyelerle yepyeni bir takım yaratmayı hedeflediği bilinirken görüşmeler hız kazandı.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var

PEREZ SICAK BAKIYOR
İtalyan basını Aslan'ın Roma'da kiralık olarak forma giyen Barcelonalı yıldız Carles Perez için de teklif götürdüğünü öne sürerken 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var

Yeni Asır'ın haberine göre, Sao Paulo'da forma giyen genç ön libero Brezilyalı Fabinho transferinde de yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var

Anderlecht ve Club Brugge'ün de istediği genç oyuncunun transferi konusunda sarı kırmızılıların bir adım önde olduğu öne sürüldü.

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