Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var

Süper Lig'in yeniden başlamasıyla bir yandan hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, öbür yandan gelecek sezonun kadrosunu planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Aslan, 3 ismi gündemine alırken bunlardan birisi dünya yıldızı! İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 14:33 ABONE OL