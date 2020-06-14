14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Cueva: Teklif aldım

Cueva: Teklif aldım
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.06.2020

Kısa süre önce menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Cristian Cueva'dan açıklama geldi. Meksika'nın Pachuca takımında kiralık oynayan 28 yaşındaki 10 numara bonservisini elinde bulunduran 'ya dönmek istediğini söyledi.

Kısa süre önce menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Cristian Cueva'dan açıklama geldi. Meksika'nın Pachuca takımında kiralık oynayan 28 yaşındaki 10 numara bonservisini elinde bulunduran 'ya dönmek istediğini söyledi. Cueva, "Daha önce Çin'den bir takım ve Galatasaray'dan teklif aldım. Ama Sao Paulo ayrılmamı istemedi. Ben de takımda kaldım" dedi. Perulu oyuncu, bundan sonra neler olacağını bilmediğini de söyledi.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
5 futbolcu ceza sınırında 5 futbolcu ceza sınırında
Elden gidiyor Elden gidiyor
Luyindama’ya 15 milyon Euro Luyindama’ya 15 milyon Euro
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör