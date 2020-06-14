Cueva: Teklif aldım

Kısa süre önce menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Cristian Cueva'dan açıklama geldi. Meksika'nın Pachuca takımında kiralık oynayan 28 yaşındaki 10 numara bonservisini elinde bulunduran Sao Paulo'ya dönmek istediğini söyledi.

Kısa süre önce menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Cristian Cueva'dan açıklama geldi. Meksika'nın Pachuca takımında kiralık oynayan 28 yaşındaki 10 numara bonservisini elinde bulunduran Sao Paulo'ya dönmek istediğini söyledi. Cueva, "Daha önce Çin'den bir takım ve Galatasaray'dan teklif aldım. Ama Sao Paulo ayrılmamı istemedi. Ben de takımda kaldım" dedi. Perulu oyuncu, bundan sonra neler olacağını bilmediğini de söyledi.

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