Fatih Terim'den maç öncesi Mustafa Cengiz'e mesaj!
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, "Sevgili başkanımız hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
90 günlük bir aradan sonra buradayız. Bıraktığımız duruma şöyle bir bakacak olursak, 9 maçın 7'sini kazanmış, 2'sinde berabere kalmış, efektif oynayan bir Galatasaray var. 2. yarının bütün sayısal oranlarında öndeyiz.
Fiziksel ve psikolojik olarak bu süreçte herkes yıprandı. Bu 90 günün herhangi bir hazırlık maçı oynamadan sadece antrenmanlarla geçen bir süre olduğunu düşündüğümüzde bakalım bedenlerimiz ne kadar direnç gösterecek.
O güne baktığımızda hiç eksiğimiz yoktu, birçok takımın çok eksiği vardı. Corona virüsü sonrasında en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Böyle bu işler. Herhangi bir sebep göstermeksizin Ahmet'in de bu formayı çoğu zaman taşıdığını gördük.
Milli Takım'a kadar yükselmiş bir oyuncu. Kıymetli, karakterli bir oyuncu Ahmet.
BAŞKANIMIZ MERAK ETMESİN
Sevgili başkanımız hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.
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