15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Defans dağıldı

Defans dağıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Ryan Donk'un cezalı duruma düşmesiyle Galatasaray, gelecek hafta Gaziantep ile oynayacağı maç öncesi defansta alternatifleri azaldı.

Ryan Donk'un cezalı duruma düşmesiyle Galatasaray, gelecek hafta Gaziantep ile oynayacağı maç öncesi defansta alternatifleri azaldı. Sarı-kırmızılılarda savunmada görev alan Marcao'nun sakatlığı bulunuyor. Luyindama'nın lisansı çıkarılmadı. 'in elinde, o bölgede oynayabilecek Ahmet Çalık ile Emin Bayram kaldı. Ahmet dün akşam dökülürken 17 yaşındaki Emin'in ise tecrübe eksikliği taraftarları endişelendiriyor.
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