Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Transfer elden kaçıyor

Verilen aradan faydalanarak transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak bir ismi transfer gündemine almıştı. İki dev kulübün istediği yıldız için Milan da devreye girdi. İşte o isim ve transfer detayları...