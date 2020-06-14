14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Transfer elden kaçıyor

Verilen aradan faydalanarak transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak bir ismi transfer gündemine almıştı. İki dev kulübün istediği yıldız için Milan da devreye girdi. İşte o isim ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 17:43
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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Transfer elden kaçıyor

Yaklaşık 3 aylık aranın ardından 12 Haziran'da başlayan Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Transfer elden kaçıyor

27. hafta birbirinden çekişmeli mücadelelerle devam ederken, ekipler gelecek sezon için de çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Transfer elden kaçıyor

Özellikle ligin 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde oldukça hareketli günler geçiriyor.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Transfer elden kaçıyor

Son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray için birçok transfer gelişmesi yaşanırken, ekipler corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle transferde genç ve maliyet olarak düşük isimlere yönelmeyi tercih ediyor.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Transfer elden kaçıyor

Adımlarını bu yönde atan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde iki transfer gerçekleştirmişti. Sarı-lacivertliler ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i ardından TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.

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