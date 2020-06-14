15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim maç sonu böyle isyan etti!

Fatih Terim maç sonu böyle isyan etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

2-0'lık mağlubiyeti sonrası maç sonu açıklamalarda bulundu. Terim, "Bu kuralın belki de en ağır darbesini yiyenlerden biri Muslera oldu" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

"Maalesef Emre Akbaba gibi aşağı yukarı aynı yerden Muslera'nın ayağında kırık var. Andone'nin de bağları... Onun da diz bağları. Uzun müddet o da olmayacak."

"Maalesef özellikle tabii Muslera bizim için tabii Andone ile beraber çok önemli kayıp. Ama tabii çok formdayken çok iyi oynarken bizim için çok önemliyken sakatlandı."

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"Bu kuralın belki de en ağır darbesini yiyenlerden biri Muslera oldu. Kabul ediyorum, kural 'oynat' diyor, kural 'devam' diyor. Ama nereye kadar, ayağı kırılıncaya kadar mı?. 1,5 metre ofsaytta iki oyuncu. Bu kadar net ofsaytta çekeceksin bayrağı artık! Başka yerde çaldığın gibi çalacaksın!"

"Penaltı olur mu, olmaz mı otoriteler değerlendirecektir. Rizespor daha iyi oynadı ama bu bazı şeyleri değiştirmez. verilen, verilmeyen... Bazı şeyler tesadüf ya da şanssızlık diyin ama yaşanmasını istemediğimiz şeyler, çok üzgünüz. 3 puan değil 4 oyuncu kaybettik."

"Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz."

"Pandemi döneminde zihin olarak da beyin olarak da kötüye gitmişiz. Kalan maçlarımızda pes etmeyeceğiz elimizden geleni yapacağız. Beklemediğimiz bir puan kazası."

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