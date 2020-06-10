10 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Bir iddia da Meksika’dan

Bir iddia da Meksika’dan
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Galatasaray'a ilginç gibi transfer iddiası geldi. Meksika'dan Tele Diario, sarı- kırmızılıların Tigres'te forma giyen 29 yaşındaki 'chaka" lakaplı Luis Alfonso Rodriguez Alanis'i istediğini yazdı.

Galatasaray'a ilginç gibi transfer iddiası geldi. Meksika'dan Tele Diario, sarı- kırmızılıların Tigres'te forma giyen 29 yaşındaki 'chaka" lakaplı Luis Alfonso Rodriguez Alanis'i istediğini yazdı. Kariyerinde hiç Avrupa tecrübesi olmayan ve 18 kez Meksika Milli Takım forması giyen Chaka'nın hangi parametrelerle Galatasaray'a geleceğine ise değinilmedi.
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