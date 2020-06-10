10 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

İyi ki doğdun Sneijder

İyi ki doğdun Sneijder
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2020

, Hollandalı eski futbolcusu Wesley 'in 36. yaş gününü kutladı.

, Hollandalı eski futbolcusu Wesley 'in 36. yaş gününü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, Sneijder'in Türk Telekom Stadı'nda Juventus'a attığı golün videosuyla birlikte paylaşılan mesajda, "İyi ki doğdun Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Dünya yıldızı tesislere alınmadı! G.Saray ile anlaşmıştı Dünya yıldızı tesislere alınmadı! G.Saray ile anlaşmıştı
Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı... Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...
Cimbom'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer Cimbom'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör