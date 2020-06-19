20 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

G.Saray test sonuçlarını duyurdu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

, 'in 28. haftasında oynayacakları FK maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

"2019-2020 Cemil Usta Sezonu 28. haftasında FK ile oynayacağımız maç öncesi Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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