13 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Rizespor kamp kadrosu belli oldu!

Duyuruldu! İşte Cimbom'un Rize kafilesi
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'in 27. haftasında ile karşılaşacak 'ın, kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların kafilesinde Jimmy Durmaz ve Jesse Sekidika yer almadı.

'in 27. haftasında oynanacak - maçı öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kafilesi belli oldu..

Galatasaray'ın Rizespor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Aslan transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Transferini doğruladı! Galatasaray... Transferini doğruladı! Galatasaray...
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! Galatasaray hazırlıklarını tamamladı!
Aslan transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var Aslan transferde büyük oynuyor! Hedefte 3 isim var
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör