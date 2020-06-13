Galatasaray'ın Rizespor kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in yeniden başlamasıyla bir yandan hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, öbür yandan gelecek sezonun kadrosunu planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Aslan, 3 ismi gündemine alırken bunlardan birisi dünya yıldızı! İşte o isimler ve detaylar...