13 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması!

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Son dakika haberine göre, Başkanı 'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığına ilişkin çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cengiz'in şu anda evinde olduğunu ve sağlıklı olduğunu bildirdi.

Günay Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başkanımız Sayın 'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir." ifadelerine yer verdi.


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