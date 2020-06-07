07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Genç kule radarda

Genç kule radarda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Scout ekibi, sürpriz bir ismi 'in önüne getirdi. Sarı-kırmızılılar Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı listesine aldı.

Scout ekibi, sürpriz bir ismi 'in önüne getirdi. Sarı-kırmızılılar Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı listesine aldı. İzmir ekibinde bu sezon 13 maça çıkan 19 yaşında ve 1.90 boyundaki futbolcu da Cimbom'a gelmeye can atıyor. Sol ayaklı olmasıyla da dikkat çeken Özkaçar'ın bedeli 175 bin euro.
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