12 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Hasan Şaş'ın ardından...

Sezonun ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, tecrübeli teknik adam kalan 8 maçı da kazanarak şampiyonluğa uzanacaklarına inanıyor. Öte yandan Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından Terim'in antrenmanlardaki yardımcıları da belli oldu. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 12.06.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 19:33
ABONE OL
  • 1
  • 11
İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Hasan Şaş'ın ardından...

Ligin ikinci yarısında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak atağa kalkan Galatasaray, bu seriyi devam ettirebileceğine inanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Hasan Şaş'ın ardından...

Fatih Terim'in kendileriyle konuşmasını anlatan sarı-kırmızılı yöneticiler, "Hocamız çok rahat ve 8'de 8 yapacağına inanıyor. Bu durum zaten bizi şampiyon yapar" dedi.

  • 3
  • 11
İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Hasan Şaş'ın ardından...

Tecrübeli çalıştırıcı da 8'de 8 yapacaklarına inanıyor. Terim'in, takımın antrenman performansından çok memnun kaldığı ayrıca takımının kalan 8 haftada tecrübesinin yeterli olacağı belirtildi.

  • 4
  • 11
İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Hasan Şaş'ın ardından...

Tecrübeli hocanın hedefe ulaşma yolunda herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi. Oyuncuların istekli olması ve bunu antrenmanlarda fazlasıyla yansıtması da Fatih Terim'i memnun ediyor. Bu durum Galatasaraylı yöneticileri de fazlasıyla umutlandırdı.

  • 5
  • 11
İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Hasan Şaş'ın ardından...

Terim ile ligin geleceği hakkında konuşan sarı-kırmızılı yöneticiler de konuyla ilgili olarak, "Hocamız çok rahat ve 8'de 8 yapacağına inanıyor. Bu durum zaten bizi şampiyon yapar.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör