İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Hasan Şaş'ın ardından...

Tecrübeli hocanın hedefe ulaşma yolunda herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi. Oyuncuların istekli olması ve bunu antrenmanlarda fazlasıyla yansıtması da Fatih Terim'i memnun ediyor. Bu durum Galatasaraylı yöneticileri de fazlasıyla umutlandırdı.