Felipe Melo'dan olay sözler! "Türkiye'de en iyi Brezilyalı oldum"
Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, Galatasaray'da Türk futbolundaki en iyi Brezilyalı futbolcusu olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE'DE EN İYİ BREZİLYALI OLDUM"
Galatasaray'a gittim ve çok güzel yıllar geçirdim. Galatasaray'da Türk futbolundaki en iyi Brezilyalı oldum. 4 yılda 8 kupa kazandım. Gerçekten inanılmaz. Real Madrid'e gitsem tarih yazabilir miydim? Evet, ama belki de sonsuza dek kalbimde olan Galatasaray'da bugünkü sevgiye sahip olmayacaktım."
"REAL MADRID BENİ İSTEDİ AMA OLMADI"
Real Madrid yöneticileriyle doğrudan ben konuşmadım ama menajerim bana söyledi. Herkes Real Madrid'de oynamayı ister Real Madrid sizi istiyorsa her şeyi bırakmak zorundasınızdır. Ancak Real Madrid işi olmadı. Bunlar hep tecrübe. Inter için oynadım. Fiorentina'da oynarken Inter'in beni aradığını hatırlıyorum. Juventus'a değil, Inter'e gitmek istedim ama sonunda Juventus sözleşmedeki parayı ödedi ve oraya gittim. Juventus'a çok teşekkür ediyorum. Benim için dünyanın en iyi 5 kulübü arasında.
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