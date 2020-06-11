11 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Felipe Melo'dan olay sözler! "Türkiye'de en iyi Brezilyalı oldum"

Felipe Melo'dan olay sözler! Türkiye'de en iyi...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 Giriş Tarihi: 11.06.2020

Galatasaraylı eski futbolcu , İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, 'da Türk futbolundaki en iyi Brezilyalı futbolcusu olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE EN İYİ BREZİLYALI OLDUM"

'a gittim ve çok güzel yıllar geçirdim. Galatasaray'da Türk futbolundaki en iyi Brezilyalı oldum. 4 yılda 8 kupa kazandım. Gerçekten inanılmaz. 'e gitsem tarih yazabilir miydim? Evet, ama belki de sonsuza dek kalbimde olan Galatasaray'da bugünkü sevgiye sahip olmayacaktım."

Babel G.Saray'a dönecek mi? Resmen açıkladı haberin devamı


"REAL MADRID BENİ İSTEDİ AMA OLMADI"

Real Madrid yöneticileriyle doğrudan ben konuşmadım ama menajerim bana söyledi. Herkes Real Madrid'de oynamayı ister Real Madrid sizi istiyorsa her şeyi bırakmak zorundasınızdır. Ancak Real Madrid işi olmadı. Bunlar hep tecrübe. Inter için oynadım. Fiorentina'da oynarken Inter'in beni aradığını hatırlıyorum. 'a değil, Inter'e gitmek istedim ama sonunda Juventus sözleşmedeki parayı ödedi ve oraya gittim. Juventus'a çok teşekkür ediyorum. Benim için dünyanın en iyi 5 kulübü arasında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Babel G.Saray'a dönecek mi? Resmen açıkladı Babel G.Saray'a dönecek mi? Resmen açıkladı
G.Saray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma G.Saray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma
Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma sağlandı Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma sağlandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör