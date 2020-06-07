07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Lyle Taylor’a ikna etti

Cimbom İngiliz golcüyü ikna etti! 4 katı maaşa geliyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

basını, sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki İngiliz golcüye aldığı maaşın 4 katını teklif ederek transferi bitirdiğini iddia etti. Yıldız forvet, sezon sonu parçalıyı giyecek.

Charlton Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Lyle James Alfred Taylor, adım adım Galatasaray'a geliyor. İskoç devi Glasgow Rangers'ın da istediği 30 yaşındaki santrfora Aslan'ın yüksek bir teklif vererek ikna ettiği yazıldı. 'e göre; Taylor'a, maaşının tam 4 katı teklif edildi. Dünyada hemen hemen her futbolcunun indirime gittiği ortamda 4 katı fazla kazanma ihtimalini kaçırmak istemeyen Taylor, kalan maçlarda forma giymeyecek.

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SAKATLIK İSTEMİYOR

Transferi düşündüğü için maçlarda riske girmek istemeyen Taylor'ın maçlara çıkmayacak olması hocası Lee Bowyer'ı ise üzdü. Bu sezon attığı 11 golle takımının en skoreri olan Taylor'ın hocası Bowyer, "Ciddi bir teklif aldı ve kendini düşünmesi doğal. Ama bu kulübün de ona ihtiyacı var. Kalan maçlarda bize yardım etmezse üzüleceğiz. Bu kulübün ve taraftarın onda emeği var" dedi. Championship'te küme düşme hattında yer alan Charlton'ın 9 maçı bulunuyor.

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