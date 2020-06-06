06 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda’ya müthiş maaş

Belhanda’ya müthiş maaş
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

, Faslı yıldıza yıllık 5 milyon euro net ücret, her 25 puanda 100 bin euro ve attığı her bir gol için 5 bin euro prim teklif edecek.

'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun Younes Belhanda'yı ısrarla istediği biliniyordu. Sarı-kırmızılıların kapısını 5 milyon euro'ya çalmaya hazırlanan Al Hilal'in Faslı futbolcuya önereceği para da belli oldu. Al Nasr ve bazı Avrupa kulüplerinin de oyuncuyu transfer etmek istediği gündemdeyken, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki yıldızın aklı yüksek maaşla çelinecek. Al Hilal'in Belhanda'ya yıllık 5 milyon euro net maaş önereceği yazıldı. Arap basınına göre; kulübün kazandığı her 25 puan için 100 bin euro ve attığı her bir gol için de 5 bin euro teklif edilecek. Belhanda, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş, puan başına 5 bin ve her 25 puanda bir 100 bin euro prim alıyor.
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