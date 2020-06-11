11 Haziran 2020, Perşembe

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Ryan Babel Galatasaray'a dönecek mi? Resmen açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle Hollanda ekiplerinden Ajax'a kiralanan Ryan Babel, RT kanalında katıldığı bir programda açıklamalarda bulunurken, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 18:05
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Ryan Babel Galatasaray'a dönecek mi? Resmen açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderdiği Ryan Babel, ülkesinde konuştu.

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Ryan Babel Galatasaray'a dönecek mi? Resmen açıkladı

Hollandalı yıldız, ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Ajax'a kiralanmış ancak burada da istenileni verememişti.

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Ryan Babel Galatasaray'a dönecek mi? Resmen açıkladı

2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Babel, Hollanda'da yayın yapan RTL 4 kanalında bir talk showa konuk oldu.

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Ryan Babel Galatasaray'a dönecek mi? Resmen açıkladı

Fotomaç'ın derlediği haberde Ryan Babel, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

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Ryan Babel Galatasaray'a dönecek mi? Resmen açıkladı

"Avrupa Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenmesine rağmen Ryan Babel, gelecek sezon Hollanda Milli Takımı'nın bir parçası olacağından emin.

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