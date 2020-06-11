Belhanda dünyaları istedi!

Galatasaray, Belhanda’nın Al Hilal’e satışını onayladı. Ancak Faslı oyuncunun istediği yıllık 6 milyon Euro görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi.

Younes Belhanda, Galatasaray'da sorun olmaya devam ediyor. Bir süredir Al Hilal'le görüşen Faslı oyuncu, 6 milyon Euro istedi. Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmede, geçen sezon Al Rayyan'a transfer olan Brahimi'yi örnek gösterdiği ve rakamın normal olduğunu iddia etti.



RAKAM AL HİLAL'E FAZLA GELDİ…



Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'ın ise bu yüksek rakamı kabul etmediği öğrenildi. Al Hilal yönetiminin teklif ettiği rakamın 4 milyon Euro'dan biraz fazla olduğu kaydedildi.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Fas'ın Liberation gazetesi ise Younes Belhanda ile Al Hilal rnasındaki görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. Haberde transfer ihtimalinin

düşük olmadığı da ayrıca belirtildi.



GALATASARAY SATIŞA HAZIR…



Galatasaray'ın Al Hilal'in teklifini kabul ettiği iddia edilirken rakamın ne olduğuna değinilmedi. Sarı-Kırmızılılar Belhanda'dan gelecek parayı transferde kullanacak.

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