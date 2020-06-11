11 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Belhanda dünyaları istedi!

Belhanda dünyaları istedi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

, ’nın Al Hilal’e satışını onayladı. Ancak Faslı oyuncunun istediği yıllık 6 milyon görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi.

Younes , 'da sorun olmaya devam ediyor. Bir süredir Al Hilal'le görüşen Faslı oyuncu, 6 milyon istedi. Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmede, geçen sezon Al Rayyan'a olan Brahimi'yi örnek gösterdiği ve rakamın normal olduğunu iddia etti.

RAKAM AL HİLAL'E FAZLA GELDİ…

kulübü Al Hilal'ın ise bu yüksek rakamı kabul etmediği öğrenildi. Al Hilal yönetiminin teklif ettiği rakamın 4 milyon Euro'dan biraz fazla olduğu kaydedildi.

G.Saray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı... haberin devamı


GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fas'ın Liberation gazetesi ise Younes Belhanda ile Al Hilal rnasındaki görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. Haberde transfer ihtimalinin
düşük olmadığı da ayrıca belirtildi.

GALATASARAY SATIŞA HAZIR…

Galatasaray'ın Al Hilal'in teklifini kabul ettiği iddia edilirken rakamın ne olduğuna değinilmedi. Sarı-Kırmızılılar Belhanda'dan gelecek parayı transferde kullanacak.

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