Belhanda dünyaları istedi!
Galatasaray, Belhanda’nın Al Hilal’e satışını onayladı. Ancak Faslı oyuncunun istediği yıllık 6 milyon Euro görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi.
Younes Belhanda, Galatasaray'da sorun olmaya devam ediyor. Bir süredir Al Hilal'le görüşen Faslı oyuncu, 6 milyon Euro istedi. Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmede, geçen sezon Al Rayyan'a transfer olan Brahimi'yi örnek gösterdiği ve rakamın normal olduğunu iddia etti.
RAKAM AL HİLAL'E FAZLA GELDİ…
Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'ın ise bu yüksek rakamı kabul etmediği öğrenildi. Al Hilal yönetiminin teklif ettiği rakamın 4 milyon Euro'dan biraz fazla olduğu kaydedildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fas'ın Liberation gazetesi ise Younes Belhanda ile Al Hilal rnasındaki görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. Haberde transfer ihtimalinin
düşük olmadığı da ayrıca belirtildi.
GALATASARAY SATIŞA HAZIR…
Galatasaray'ın Al Hilal'in teklifini kabul ettiği iddia edilirken rakamın ne olduğuna değinilmedi. Sarı-Kırmızılılar Belhanda'dan gelecek parayı transferde kullanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı