10 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı...

G.Saray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 Giriş Tarihi: 10.06.2020

Birçok kez adı Galatasaray ile adı anılan , sarı kırmızılı kulübe transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli yoldız "Fatih hoca ne derse o olur" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu , Galatasaray'a transferiyle ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Spikeri Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi.

Birçok kez adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu. Teknik direktör kadroda gormek istediği milli futbolcuya, başkan 'den veto gelmişti.

2006-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan son olarak 'de Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alıyordu.

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