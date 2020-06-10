Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı...
Birçok kez adı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı kırmızılı kulübe transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli yoldız "Fatih hoca ne derse o olur" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor Spikeri Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi.
Birçok kez adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu. Teknik direktör Fatih Terim kadroda gormek istediği milli futbolcuya, başkan Mustafa Cengiz'den veto gelmişti.
2006-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alıyordu.
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