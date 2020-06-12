12 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Fleurquin'nin Galatasaray pişmanlığı!

Fleurquin'nin Galatasaray pişmanlığı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Galatasaray forması giydiği 2001-02 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından Rennes'e transfer olan Fleurquin'den çarpıcı sözler...

Parasını alamadığı için sarı-kırmızılılardan ayrıldığını itiraf eden Uruguaylı, "6 ay önce Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Barcelona'ya gol atmıştım. Sonra Rennes'in yedek takımıyla amatör ligde oynadım" ifadelerini kullandı.

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