Fleurquin'nin Galatasaray pişmanlığı!

Galatasaray forması giydiği 2001-02 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından Rennes'e transfer olan Fleurquin'den çarpıcı sözler...

Parasını alamadığı için sarı-kırmızılılardan ayrıldığını itiraf eden Uruguaylı, "6 ay önce Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Barcelona'ya gol atmıştım. Sonra Rennes'in yedek takımıyla amatör ligde oynadım" ifadelerini kullandı.

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