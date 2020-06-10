İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i! Marcao'nun yerine...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi sakatlıklar can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalarda bir süre uzak kalacak olan Brezilyalı stoper Marcao'nun yerine oynatacağı ismi belirledi. İşte o isim ve Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:06 ABONE OL