10 Haziran 2020, Çarşamba

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İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i! Marcao'nun yerine...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi sakatlıklar can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalarda bir süre uzak kalacak olan Brezilyalı stoper Marcao'nun yerine oynatacağı ismi belirledi. İşte o isim ve Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:06
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İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i! Marcao'nun yerine...

Corona virüsü pandemisinin ardından 12 Haziran'da yeniden start alacak olan Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, 14 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

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İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i! Marcao'nun yerine...

Karadeniz ekibiyle yapılacak maç için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıklar teknik heyetin canını sıkıyor.

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İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i! Marcao'nun yerine...

Luyindama'nın Kongo Milli Takımı ile yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmasının ardından Cimbom'un bir diğer stoperi Marcao'nun da sol iç yan bağlarında esneme tespit edildiği açıklandı.

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İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i! Marcao'nun yerine...

Rizespor karşısında iki as stoperinde de yoksun olarak sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın yokluğunda bu bölgede Ryan Donk görev yaparken, Marcao'nun da sakatlanmasıyla birlikte Donk'un yanında kimin oynayacağı merak konusu olmuştu.

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İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i! Marcao'nun yerine...

MARCAO'NUN YERİNE AHMET ÇALIK

Teknik direktör Fatih Terim'in 24 yaşındaki futbolcunun yerine Ahmet Çalık'a görev vereceği öğrenildi.

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