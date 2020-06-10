Belhanda kupa ile veda edecek
Faslı yıldız, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak ayrılmak istediğini söyledi.
Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Younes Belhanda şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızılı takıma veda etmek istiyor. Transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "Ben transferi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Transfer görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor. Ayrılacaksam da şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak" dedi.
5 MİLYON EURO GELECEK
Belhanda futbola odaklanırken menajeri ise Suudi Arabistan'dan Al Hilal takımı ile detayları konuşuyor. Galatasaray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncudan, 5 milyon Euro bonservis bedeli gelmesini bekliyor.
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30 yaşındaki Faslı oyuncu, 95 maçta Galatasaray forması giydi. 12 gol atıp, 22 asist yaptı.
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