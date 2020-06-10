Defansa sürpriz aday

Gelecek sezon kadroda büyük bir değişime gitmeyi planlayan Galatasaray'da yerli ve genç oyuncu takviyeleri için çalışmalar büyük bir ciddiyetle devam ediyor.

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Gelecek sezon kadroda büyük bir değişime gitmeyi planlayan Galatasaray'da yerli ve genç oyuncu takviyeleri için çalışmalar büyük bir ciddiyetle devam ediyor. Sarı-kırmızıların, Altınordu'dan Ravil Tagir ile ilgilendiği ifade edildi. 17 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 26 maçta forma giydi ve scout ekiplerinin ilgisini çekti.