Dünya yıldızı tesislere alınmadı! Galatasaray ile anlaşmıştı

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray gaza bastı. Transfer gelişmelerini sürdüren sarı kırmızılıların ilgilendiği dünya yıldızı, bugün antrenman için kulüp tesislerine geldi fakat içeri alınmadı. İşte flaş gelişmeye dair tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri