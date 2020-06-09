09 Haziran 2020, Salı

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Dünya yıldızı tesislere alınmadı! Galatasaray ile anlaşmıştı

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray gaza bastı. Transfer gelişmelerini sürdüren sarı kırmızılıların ilgilendiği dünya yıldızı, bugün antrenman için kulüp tesislerine geldi fakat içeri alınmadı. İşte flaş gelişmeye dair tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 09.06.2020 18:55
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Dünya yıldızı tesislere alınmadı! Galatasaray ile anlaşmıştı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.

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Dünya yıldızı tesislere alınmadı! Galatasaray ile anlaşmıştı

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.

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Dünya yıldızı tesislere alınmadı! Galatasaray ile anlaşmıştı

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda forvet transferi için de girişimler devam ediyor.

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Dünya yıldızı tesislere alınmadı! Galatasaray ile anlaşmıştı

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

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Dünya yıldızı tesislere alınmadı! Galatasaray ile anlaşmıştı

Kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino'yla yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen Mario Balotelli, bugün antrenman için tesislere geldi fakat içeri alınmadı.

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