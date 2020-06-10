10 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Taylor’a destek

Taylor’a destek
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2020

Mills, Galatasaray ile anılan ve ekstra sezonda forma giymek istemeyen oyuncunun haklı olduğunu söyledi.

Galatasaray'dan aldığı teklifi değerlendirmek için Charlton'ın formasını ekstra sezonda giymek istemeyen Lyle Taylor'a Danny Mills'ten destek geldi. İngiliz 'nın eski oyuncusu Mills, "Bu popüler bir fikir değil ama o da 30 yaşında. Bu onun son büyük sözleşmesi... Bu yıl oyuncular için masada çok da fazla iyi anlaşma olmayacak. Bunu riske atamaz. Onun sözleşmesi bitiyor. İnanılmaz derecede garip ve istisnai bir durum ama onu da anlıyorum" dedi.

CİMBOM'U CEZBETTİ
Lyle Taylor'un Championship'te yer alan Charlton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması ve iki kanatta da forma giymesi sarı-kırmızılı takımın ilgisini çekmeye yetti.

11
Londra doğumlu oyuncu bu sezon 22 maçta oynadı. 11 gol ve 1 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Dünya yıldızı tesislere alınmadı! G.Saray ile anlaşmıştı Dünya yıldızı tesislere alınmadı! G.Saray ile anlaşmıştı
Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı... Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...
Cimbom'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer Cimbom'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör