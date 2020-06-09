Devler peşinde

Galatasaray'da 'genç ve gelecek vadeden futbolcu' kriterine uyan Osman Bukari'ye talipler her geçen gün artıyor. Slovak ekibi Trencin'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyu İspanyol ekibi Celta Vigo ile Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon da izliyor.

Galatasaray'da 'genç ve gelecek vadeden futbolcu' kriterine uyan Osman Bukari'ye talipler her geçen gün artıyor. Slovak ekibi Trencin'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyu İspanyol ekibi Celta Vigo ile Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon da izliyor. Sarı-kırmızılıların 500 bin euro'luk teklif yaptığı konuşulan Bukari için Trencin 3 milyon euro'luk bir bedel belirlemişti. Bu sezon 21 maçta 7 gol, 6 asist yapan Bukari, her gün Gana basınında manşetleri süslüyor.

DİĞER