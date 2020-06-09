Galatasaray'a transferde Mbaye Diagne piyangosu! Bir talip daha...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda 6 ay geçirdikten sonra Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralanmıştı. Belçika takımında da verilen şansları değerlendiremeyen ve kadro dışı kalan Senegalli golcü, sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almazken, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 08:25 ABONE OL