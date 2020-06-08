08 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Belaili takipte

Belaili takipte
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Son günlerde ismi sıkça ile anılan ve sezon sonunda bir Avrupa takımına olacağını açıklayan , Instagram'dan sarı-kırmızılıları takip ediyor.

Son günlerde ismi sıkça ile anılan ve sezon sonunda bir Avrupa takımına olacağını açıklayan , Instagram'dan sarı-kırmızılıları takip ediyor. Al Ahli'de oynayan Cezayirli yıldız oyuncunun vatandaşı Feghouli ile sık sık görüştüğü ve Galatasaray hakkında bilgi edindiği öğrenildi. 28'lik sol kanadın, Onyekuru kalmazsa transfer edileceği konuşuluyor.

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