Fransızlar transferi duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren ve bir yandan da gelecek sezon için oyuncu arayışların hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sezon sonunda Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların yeni sağ bekini açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 01:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 06:35 ABONE OL