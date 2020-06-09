09 Haziran 2020, Salı

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Fransızlar transferi duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren ve bir yandan da gelecek sezon için oyuncu arayışların hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sezon sonunda Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların yeni sağ bekini açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 01:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 06:35
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Fransızlar transferi duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Corona virüsü arası sonrası 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

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Fransızlar transferi duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Ekonomik açıdan rahatlamak için yüksek maaşlı ve yaşı ilerlemiş oyuncularıyla yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu isimlerin yerlerini gelecek vadeden ve maliyeti düşük oyuncularla doldurmak istiyor.

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Fransızlar transferi duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'nun gitmesine kesin gözle bakılırken, Brezilyalı yıldızın alternatifi Fransa'da bulundu.

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Fransızlar transferi duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

YENİ GÖZDE HAMIRI TRAORE

Le10Sports'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Hamari Traore için ilk teklifini yaptı.

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Fransızlar transferi duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Cimbom, 28 yaşındaki Malili sağ bek için '1 milyon 650 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay' teklifinde bulundu.

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