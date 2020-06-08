08 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Muslera’dan jest

Muslera’dan jest
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Galatasaray'ın sempatik ismi , F.Bahçeli bir minik taraftarın fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Galatasaray'ın sempatik ismi , F.Bahçeli bir minik taraftarın fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.


Transferi duyurdu! G.Saray o isimlerle sözleşme imzaladı haberin devamı

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