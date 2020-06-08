Saracchi doğru yaptı

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Galatasaray'a giden oyuncusu Marcelo Saracchi hakkında konuştu.

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Galatasaray'a giden oyuncusu Marcelo Saracchi hakkında konuştu. Genç çalıştırıcı, "Saracchi çok genç ve iyi bir potansiyeli var. Bence Galatasaray gibi büyük bir kulübü tercih etmesi iyi bir ve doğru bir karar oldu çünkü üst düzeyde oynamalıydı" yorumunu yaptı.

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