08 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

‘Bitmesine izin verin’

‘Bitmesine izin verin’
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2020

Aslan'ın efsanesi , İnstagram hesabından Galatasaray'da oynadığı dönemden fotoğrafını paylaşıp taraftarlara mesaj verdi.

Aslan'ın efsanesi , İnstagram hesabından Galatasaray'da oynadığı dönemden fotoğrafını paylaşıp taraftarlara mesaj verdi. Koronavirüse dikkat çeken Brezilyalı yıldız, "Arena'yı yakından görebilmek için salgının bitmesine izin verin" ifadelerini kullandı. Daha sonra Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşan Jardel, "Bu üniformayı özledim" notunu düştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Belaili takipte Belaili takipte
Cimbom Moffi’nin peşinde Cimbom Moffi’nin peşinde
Marcao Trabzon maçına Marcao Trabzon maçına
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör