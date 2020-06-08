08 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray Moffi’nin peşinde

21 yaşındaki santrforun potansiyelini fark eden sarı kırmızılılar, 2 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor. Nijeryalı futbolcu bu sezon 16 maçta 10 gol atarak dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 02:17 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 06:38
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Galatasaray Moffi’nin peşinde

Gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlayan ve transfer politikasını genç isimler üzerine kuran Galatasaray, Belçika pazarında harıl harıl yetenekli futbolcu arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Moffi’nin peşinde

Liglere verilen uzun arada maçları dikkatle izleyen scout ekibinin radarına Belçika ekibi KV Kortrijk takımında forma giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi girdi.

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Galatasaray Moffi’nin peşinde

21 yaşındaki Nijeryalı santrfor, yetenekleriyle izleyenleri büyülüyor. 1.88'lik futbolcu hava toplarının dışında top tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor.

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Galatasaray Moffi’nin peşinde

Tecrübe ve devamlılık sorunu bulunan ancak yatırım yapmaya uygun bulunan Nijeryalı için 2 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi.

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Galatasaray Moffi’nin peşinde

Ocak ayında Litvanya ekibi Riteriai'dan 150 bin euro'ya transfer edilen Moffi, bu sezon 16 maçta 10 gol atmayı başardı.

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