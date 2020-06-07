Rota Belhanda

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı ancak Belçika ekibinde gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle istenen performansı sergileyemeyen ve sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübe dönecek olan Mbaye Diagne'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Senegalli golcü ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...