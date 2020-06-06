06 Haziran 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Diagne ile ilgili yeni karar! Fatih Terim...

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı ancak Belçika ekibinde gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle istenen performansı sergileyemeyen ve sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübe dönecek olan Mbaye Diagne'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Senegalli golcü ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:32
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Galatasaray'da Diagne ile ilgili yeni karar! Fatih Terim...

Yabancı kuralı, tartışılan performansı ve disiplin sorunu nedeniyle 'gönderilecekler' listesinde yer aldığı iddia edilen Mbyae Diagne için Galatasaray'ın kararı belli oldu.

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Galatasaray'da Diagne ile ilgili yeni karar! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılı kulüp, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Senegalli golcüye bir şans daha verme kararı aldı.

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Galatasaray'da Diagne ile ilgili yeni karar! Fatih Terim...

Kiralık gittiği Brugge'de sorunlu bir sezon geçiren, geçtiğimiz günlerde de "Kendimi Galatasaray'a ait hissediyorum" çıkışı yapan Diagne, temmuz ayında kampa katılacak.

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Galatasaray'da Diagne ile ilgili yeni karar! Fatih Terim...

SOSYAL MEDYA UYARISI

Teknik direktör Fatih Terim'in de kulübün önemli yatırım yaptığı Senegalli futbolcuyu kazanmak istediği öğrenildi. Bununla beraber yönetim, dönmek isteyen Diagne'ye 'şartlı evet' diyecek.

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Galatasaray'da Diagne ile ilgili yeni karar! Fatih Terim...

Kulüp, uzun süre sahalardan uzak kalan Diagne'ye sıkı bir çalışma programı sunacak ve bunu eksiksiz yerine getirmesini isteyecek. Ayrıca yıldız isme çok tepki alan sosyal medya kullanımı hakkında uyarıda bulunulacak.

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