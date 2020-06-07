07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Real Betis’le söz kesti

Real Betis’le söz kesti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Arap basını Feghouli'nin Arabistan'a, İspanyollar ise R. Betis'e transfer olacağını yazıyor.

Arap basını Feghouli'nin Arabistan'a, İspanyollar ise R. Betis'e transfer olacağını yazıyor. Diario de Sevilla'nın haberine göre; 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, sezon sonu Betis'e masaya oturma sözü verdi. Feghouli, uzun yıllar Valencia forması giymişti.

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