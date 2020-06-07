07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi

Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

ekiplerinden , 27. haftada ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

, 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

'ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift idmanla devam edecek.

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