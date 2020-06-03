03 Haziran 2020, Çarşamba
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DEVLER PEŞİNDE
Galatasaray'dan Gana'ya harekat
Şanı dünyanın dört bir tarafına yayılan Galatasaray için yeni bir iddia da Afrika basınından geldi. Gana'da çıkan habere göre; sarı-kırmızılılar Slovakya'nın AS Trencin takımında forma giyen Osman Bukari ile Danimarka'nın Nordsjaelland ekibinde top koşturan Mohammed Kudus'u ciddi şekilde takip ediyor.
21 yaşındaki Bukari sağ kanatta forma giyiyor ve bu sezon 25 maçta 8 gol, 12 asist yaparak dikkat çekti. Bonservis bedeli ise sadece 350 bin euro. 1.70 boyundaki Bukari hızı ve tekniğiyle Onyekuru'ya benziyor.
DEVLER PEŞİNDE
19 yaşındaki Mohammed Kudus ise 23 maçta 10 gol, 1 asist yaparak Avrupa devlerinin dikkatini çekti. 2000 doğumlu solak golcü hücumun birçok bölgesinde top koşturuyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gözükse de bu miktarın çok üstüne çıkabileceği de iddia ediliyor. Kudus'un sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar bulunuyor.
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