03 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Jesse Sekidika kendini buldu!

Kiralık gidecekti idmanda kendini buldu! İşte Cimbom'un yeni kozu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Jesse Sekidika'nın, gelecek sezon daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralanması gündemdeydi. Fakat genç oyuncu idmanda gösterdiği performansla kendini buldu ve teknik direktör 'in gözüne girdi.

Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde 'dan alınan genç futbolcu Jesse Sekidika lige verilen arayı çok iyi değerlendirdi.

Takvim'de yer alan habere göre fiziki açıdan gelişimi dikkat çeken Nijeryalı yıldız idman performansıyla herkesi şaşırtıyor. Sekidika, teknik direktör 'in de gözüne girmeyi başardı.

23 yaşındaki genç futbolcunun yeni sezonda, düzenli olarak forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması gündemdeydi.

Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden haberin devamı

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