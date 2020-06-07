07 Haziran 2020, Pazar

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Galatasaray Feghouli'nin alternatiflerini belirledi! Tam 3 isim

Gelecek sezon transfere kaynak yaratmak adına bazı oyuncuları transfer listesine koyan Galatasaray'da satılması gündemde olan isimlerden biri de Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli... Sarı-kırmızılılar, Arap kulüplerinin gözdesi olan ve son olarak adı Real Betis ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı yerine transfer edebileceği 3 ismi belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 10:58
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Galatasaray Feghouli'nin alternatiflerini belirledi! Tam 3 isim

Tüm dünyayı vuran corona virüsü salgını sonrası ekonomisi olumsuz etkilenen Galatasaray, transferde oyuncu satışına yönelecek.

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Galatasaray Feghouli'nin alternatiflerini belirledi! Tam 3 isim

Sarı-kırmızılı yönetim, gidecek oyunculardan elde edilecek gelirle düşük bütçeli ancak takıma faydalı olabilecek genç isimleri kadroya katacak.

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Galatasaray Feghouli'nin alternatiflerini belirledi! Tam 3 isim

Galatasaray'da transferin gözde ismi olan Sofiane Feghouli'ye teklifler geliyor. Cezayirli oyuncudan önemli bir miktar kazanmayı planlayan Aslan, tecrübeli yıldızın yerini doldurmak için harekete geçti.

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Galatasaray Feghouli'nin alternatiflerini belirledi! Tam 3 isim

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Feghouli'nin alternatifi olarak belirlediği üç isim şöyle...

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Galatasaray Feghouli'nin alternatiflerini belirledi! Tam 3 isim

JUAN FERNEY OTERO

25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu forvet ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Fransız ekibi Amiens'e 2018'de gelen başarılı oyuncunun sözleşmesi 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak görülen Otero, bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

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