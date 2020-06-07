Galatasaray Feghouli'nin alternatiflerini belirledi! Tam 3 isim

Gelecek sezon transfere kaynak yaratmak adına bazı oyuncuları transfer listesine koyan Galatasaray'da satılması gündemde olan isimlerden biri de Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli... Sarı-kırmızılılar, Arap kulüplerinin gözdesi olan ve son olarak adı Real Betis ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı yerine transfer edebileceği 3 ismi belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...