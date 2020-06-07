07 Haziran 2020, Pazar

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30 milyon euro’luk plan! G.Saray servet bekliyor

Cimbom'da Feghouli, Belhanda, Diagne, Babel ve Maicon ile yollar ayrılacak. Telles ile birlikte beklenen rakam 30 milyon Euro.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 02:38 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 06:38
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30 milyon euro’luk plan! G.Saray servet bekliyor

Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarını hız kesmeden sürdüren teknik direktör Fatih Terim Feghouli ve Belhanda'yı gelecek yıl takımda düşünmüyor.

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30 milyon euro’luk plan! G.Saray servet bekliyor

Sezon başında kiralık olarak gönderilen ve sezon sonunda geri dönecek olan Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Brezilyalı Maicon da elden çıkartılacak.

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30 milyon euro’luk plan! G.Saray servet bekliyor

Porto'da forma giyen ve Paris-Saint Germain'e transfer olması beklenen Alex Telles'den de satışı esnasında yapılan %10'luk kâr payı anlaşması gereği gelir elde edilecek...

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30 milyon euro’luk plan! G.Saray servet bekliyor

Takvim'in haberine göre; Corona virüsü salgını sonrası bütçede küçülmeye giden sarı-kırmızılı yöenetim, maaş yükünden kurtulmak için gelen teklifleri hemen değerlendirecek.

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30 milyon euro’luk plan! G.Saray servet bekliyor

Sarı-kırmızılı yönetimi Mbaye Diagne, Ryan Babel, Maicon, Younes Belhanda, Feghouli ve Alex Telles olmak üzere 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor.

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