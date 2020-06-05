05 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Hannover peşinde

Hannover peşinde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Ali Yavuz Kol, attığı gollerle Avrupa'nın ilgisini çekmeyi başardı. Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki golcüye Hannover'in talip olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Ali Yavuz Kol, attığı gollerle Avrupa'nın ilgisini çekmeyi başardı. Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki golcüye Hannover'in talip olduğu ifade edildi. Kenan Koçak yönetimindeki Bundesliga 2 ekibinin, 19 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Galatasaray altyapısında geçen sezon 21 gol atan Ali Yavuz Kol, bu yıl da Ergün Penbe yönetimindeki Tarsus'ta 9 gol atmayı başardı.

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